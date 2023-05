Krebse sind beinahe an ihre Vergangenheit geschmiedet. Wie ein Baum ruhen sie auf starken Wurzeln und fühlen sich so geborgen. An die Zukunft denken sie höchstens in der Weise, die Vergangenheit zu bewahren. Das geht solange gut, bis das Leben eine Veränderung von ihnen verlangt. Dann sind sie hilflos, weil sie der Zukunft nicht vertrauen. Sie müssen lernen, einen Weg in die Zukunft zu finden. Das fällt jetzt zur Zeit des Wassermanns leichter als sonst.

