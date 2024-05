Zwillinge-Saison ab 21. Mai 2024: Sie bringt uns Abenteuer, Kreativität und neue Chancen!

Kurz nach dem Wechsel von der Sonne in die Zwillinge kommt es am 23. Mai erneut zu zwei wichtigen Konstellationen. Zuerst ereignet sich ein Vollmond im optimistischen Feuerzeichen Schütze, was vor allem für eine große Portion gute Laune und einen tollen Energieschub sorgt. In den Abendsunden wechselt dann Venus in die Zwillinge, womit unser Liebesleben beflügelt wird, aber auch ein paar Turbulenzen entstehen können.

Und weil es mit der Zwillingskraft noch nicht genug ist, zieht auch Jupiter am 26. Mai in das Luftzeichen. Im neuen Monat erwarten uns dann ein Merkur-Wechsel am 3. Juni und der Neumond am 6. Juni, beide ebenfalls in den Zwillingen. Wie hier deutlich wird, spielt das Sternzeichen Zwillinge damit in den nächsten Wochen eine sehr wichtige Rolle und beeinflusst unser Leben in gleich mehreren Bereichen.