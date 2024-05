Mai-Vollmond am 23.05.2024: So sorgt der Schütze-Vollmond für gute Stimmung!

Gut zu wissen: Mit dem Mond im Schützen fällt es eher schwer, still zu sitzen. Planen Sie also für den Vollmond-Tag am besten die eine oder andere lustige Unternehmung - gerne in Gesellschaft. Der Tag ist außerdem günstig, um Dinge auszuprobieren, die Sie sich bislang vielleicht nicht getraut haben. Die Vollmond-Energien unterstützen Sie dabei, über Ihren Schatten zu springen und Ihre Sorgen einfach loszulassen.

Was vielleicht nicht jedem bekannt ist: Der Schütze ist auch ein sehr philosophisches Sternzeichen und ist immer auf der Suche nach neuen Anregungen für seinen Geist. Sie können sich also auch gut in geistige Abenteuer stürzen.