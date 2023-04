Dieses Osterwochenende wird fantastisch. Das gilt zumindest für drei glückliche Sternzeichen, die am 8. und 9. April 2023 wunderbare Sterne haben. Der Skorpion-Mond am Samstag und der Schütze-Mond am Sonntag versorgen Sie mit intensiven und glücklichen Energien, das ihnen ein besonders schönes Wochenende bescheren.

Sie haben die Möglichkeit, sich zu entspannen und neue Kraft zu tanken, erleben aber auch harmonische Stunden im Kreise ihrer Lieben und die ein oder andere schöne Überraschung!

Das Jahreshoroskop 2023 für alle Sternzeichen

Fische genießen die freie Zeit

Der Skorpion-Mond versetzt Fische am Samstag in eine gefühlvolle und verträumte Stimmung. Sie lassen es gerne etwas ruhiger angehen und entspannen sich am liebsten zuhause in den eigenen vier Wänden. Bei einem Schaumbad, einem guten Buch oder einem kleinen Wellnessprogramm können Sie herrlich abschalten und neue Kräfte sammeln.

Auch am Ostersonntag sind Fische gern etwas für sich, freuen sich aber spätestens ab Nachmittag über die Gesellschaft ihrer Lieben. Gemeinsam ein leckeres Osteressen schlemmen und danach gemütlich zusammensitzen, macht richtig Spaß. Doch auch für die Liebe sind die Aussichten rosig: Paare genießen eine romantische Zeit und Singles sind im Flirtfieber. Was für ein schönes Wochenende!

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Lassen Sie die Vergangenheit ruhen und fokussieren Sie sich auf die Gegenwart.

Krebsen geht es ausgezeichnet

Krebse starten mit guter Laune und Euphorie ins Wochenende. Sie freuen sich auf die kommenden Feiertage und beginnen ab Samstag fleißig mit der Planung für das Osterfest. Mit viel Liebe zum Detail planen Sie Dekorationen und Speisen und sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Ihre Glücksgefühle übertragen sich aber auch auf Ihr Liebesleben. Vergebene Krebse fühlen sich sehr mit Ihrer besseren Hälfte verbunden und Singles haben Lust auf ein Abenteuer. Langweilig wird Ihnen nicht!

Der Sonntag verspricht dann harmonische Stunden im Kreise Ihrer Lieben. Sie lassen es sich gern gemeinsam gutgehen und sind absolut zufrieden.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Seien Sie nicht nur für andere da, sondern denken Sie auch an Ihr eigenes Wohl.

Widder profitieren von den Mond-Energien

Der tiefgründige Skorpion-Mond bringt Widder am Samstag in Einklang mit Ihren Gefühlen. Sie sehen die Dinge nun viel klarer und können wichtige Entscheidungen treffen. Möglicherweise verabschieden Sie sich auch von etwas oder jemandem aus Ihrem Leben, doch dieser Abschied erleichtert Sie im Nachinein. Stellen Sie Ihre Bedürfnisse mehr in den Vordergrund und tun Sie sich etwas Gutes.

Der Sonntag verspricht viel Freude und Abwechslung. Sie sind guter Dinge und genießen den Feiertag gern mit Familie und Freund*innen. Sie verstehen es, andere zu unterhalten und andere mit Ihrer guten Laune anzustecken.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Nutzen Sie vor allem den Samstag, um zur Ruhe zu kommen. Sie müssen nicht immer Vollgas geben.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: sarayut/iStock