Der Beginn der Widder-Saison am 21. März ist jedes Jahr ein besonderes Ereignis. Das Datum markiert den Start eines neuen astrologischen Jahres und ist damit eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Datum in der Astrologie. Wenn die Sonne vom 21. März bis 20. April 2023 im Zeichen Widder steht, versorgt dies die Sternzeichen mit einer zusätzlichen Portion Energie. Gleichzeitig werden sie in den nächsten Wochen in Aufbruchstimmung versetzt. Jetzt ist vielleicht die beste Zeit des ganzen Jahres, um einen grundlegenden Neuanfang zu starten. Dabei werden Sie neben den Widder-Energien auch noch weitere spannende Konstellationen unterstützen.

Das große Frühlings-Horoskop ab 20. März 2023: So verändern die Sterne Ihr Leben!

Wie die Widder-Saison jetzt auf die Sternzeichen wirkt

Was Ihnen in den nächsten Wochen zugutekommt, ist die grundsätzliche Einstellung des Sternzeichens Widder. Denn das erste Zeichen des Tierkreises begegnet dem Leben zuerst einmal positiv und verlässt sich auf seine Stärken, um Herausforderungen zu trotzen. Wenn Widder etwas erreichen wollen, dann sind sie bereit, alles dafür zu geben und dafür zu kämpfen. Sie sind passioniert und stehen für Ihre Meinung ein. Diese Einstellung können Sie sich pünktlich zum Frühlingsbeginn zunutze machen und entweder in einzelnen Lebensbereichen Veränderungen vorantreiben oder aber auch Ihr Leben von Grund auf umkrempeln - je nachdem, wonach Ihnen der Sinn steht. Die Widder-Energien können Sie auch dabei unterstützen, Ihre Wünsche und Ziele besser zu kommunizieren und mit anderen zu teilen. Denn das Feuerzeichen schätzt Ehrlichkeit und ist bekannt dafür, seine Gedanken offen mitzuteilen.

Beachten Sie dabei jedoch immer, dass diese besondere Zeit des Jahres zwar prädestiniert für Neuanfänge ist, doch Veränderungen nicht nur zählen, wenn Sie weitreichende Auswirkungen haben. Sie entscheiden selbst, wie Sie die Energien des Widders nutzen möchten, um Ihr Leben zu verschönern. Sie können alles schaffen, was Sie sich vornehmen. Gucken Sie sich ein bisschen was vom Selbstbewusstsein der Widder ab.

Diese Konstellationen wirken in der Widder-Saison auch auf Sie

Die Widder-Saison startet direkt mit einem Neumond im selben Zeichen. So wirken zusätzlich zu den Energien des astrologischen Neujahres und des Widders auch die Schwingungen des Neumonds am 21. März 2023 auf die Sternzeichen. Die Zeichen stehen ganz klar auf Neufang an diesem Tag und auch in den kommenden Wochen.

Zusätzlich wandert Pluto am 23. März 2023 in das Zeichen Wassermann und läutet damit eine Zeit ein, in der wir uns von Vergangenem lösen, uns geradezu befreien können. Nicht umsonst ist Pluto auch als der Planet der Transformation bekannt. Zwei Tage später, am 25. März 2023, findet sich Mars im Zeichen Krebs ein und entfacht dort ein wahres Feuerwerk der Emotionen. Ihre Gefühle rücken jetzt stark in den Fokus und können Ihr Handeln sehr beeinflussen.

Das Besondere: Die Widder-Saison endet auch mit einem Neumond im Zeichen Widder am 20. April 2023. Wenn Sie also innerhalb der Wochen zwischen dem 21. März und 20. April nicht das erreichen konnten, was Sie sich vorgenommen haben, stehen ab da alle Zeichen wieder auf Anfang.

