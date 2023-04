Das Horoskop zur Sonne-Jupiter-Konjunktion am 12. April 2023: Jetzt kommt das große Glück!

Die Zeiten sind nicht einfach und für viele von uns scheint das Glück momentan Lichtjahre entfernt. Aber es ist näher, als wir glauben. Am Mittwoch, dem 12. April, treffen sich Sonne und Jupiter in Konjunktion. Und das ist ein ausgesprochener Glücksaspekt. Wenn die Sonne und Jupiter sich so innig umarmen, sendet der Kosmos Glückswellen aus. Was heißt das für uns? Wir müssen Kopf, Herz und Seele auf Empfang stellen und alle Antennen ausfahren. Dann werden diese Glückswellen schon bald auch in unserem Leben wirken.

Am Ostermontag starten wir entspannt in die Woche

Das Glück aus dem Kosmos hat sich irgendwie schon seit Längerem angekündigt. Seit die Sonne durch den Widder reist, gab es schon eine ganze Reihe positiver Sternenkonstellationen, die unseren Optimismus aufkeimen ließen. Besonders dank des intensiven Widder-Neumonds am 21. März stehen in vielen Lebensbereichen die Dinge auf Neuanfang. Und schon bald, am 20. April, wird ein weiterer dynamischer Widder-Neumond wichtigen Neuanfängen und Loslassprozessen zusätzliche Kraft verleihen. Doch blicken wir wieder auf diese Woche, denn es ist ein Blick, der sich lohnt. Am Ostermontag umfängt uns noch die heitere Gelassenheit und die innere Ruhe, die uns die wundervollen Ostersterne beschert haben. Nach langer Zeit fühlen wir uns wieder in der Balance, ein Zustand, in dem unsere inneren Kräfte regenerieren. Am Dienstag aber schon spüren wir ein Kribbeln im Bauch. Was ist los? Venus in den Zwillingen zündet ein kleines Liebesfeuerwerk: Ein bisschen flirten und flunkern, Spaß haben, herumalbern, ein Kuss, eine zärtliche Umarmung.

Venus-Pluto-Trigon: Mehr Liebe und Erfolg im Leben

Aber noch am gleichen Tag verbindet sich Venus im Trigon mit Pluto. Und jetzt sieht die Sache mit der Liebe schon sehr viel ernster aus. Jetzt wird aus der Umarmung eine Liebeserklärung und aus dem Kuss ein Liebesversprechen. Wir wissen ja, Pluto hat’s nicht so mit flirten und flunkern, seine Worte und Absichten sind da schon eher in Stein gemeißelt. Heißt für uns: Gut überlegen, ehe man die großen Worte von der großen Liebe ausspricht. Andererseits: Pluto genießt es, nach fünfzehn langen Jahren mal ein anderes Zeichen als den Steinbock zu bereisen und ist daher bester Stimmung. Und Venus in den Zwillingen umtanzt ihn gerade wie eine fröhliche und übermütige Fee. So mischen sich Ernsthaftigkeit und Tiefgang mit Leichtigkeit und Lebensfreude. Die Prognose ist erlaubt: Dieser Dienstag kann der Geburtstag einer großen Liebe sein!

Das Venus-Pluto-Trigon wirkt aber nicht nur auf unsere Liebesbeziehungen, es kann uns auch in unserer ganz persönlichen Entwicklung ein gutes Stück voranbringen. Vorausgesetzt, wir öffnen uns diesen Energien. Öffnen heißt: Wir müssen Vorurteile loslassen, die wir uns selbst gegenüber getroffen haben. Dann werden wir schnell spüren, wie unser Selbstwertgefühl wächst und wir mehr Selbstbewusstsein, Souveränität und Überzeugungskraft gewinnen. Plötzlich können wir uns in Situationen behaupten, wo wir bislang immer klein beigegeben haben. Endlich können wir auch im Berufsleben zeigen, wie kompetent und wie talentiert wir sind. Und endlich wird uns dafür auch die verdiente Anerkennung zuteil. Halten wir dieses Gefühl der Selbstsicherheit und Authentizität gut in uns fest!

Sonne-Jupiter-Konjunktion: Dieses Sternenglück erfüllt Ihre Träume

Am Mittwoch, dem 12. April, dürfen wir uns dann auf das Ereignis der Woche freuen: Sonne und Jupiter umarmen sich in Konjunktion und die Sterne schreiben das Wort Glück in Großbuchstaben an den Himmel. Wir wissen alle: Glück ist ein weites Feld. Ist es die große Liebe, der Sechser im Lotto, der Schutz der Familie oder ganz einfach nur die Abwesenheit von Unglück? Jeder hat da ganz sicher eigene Vorstellungen und Träume. Es sind Träume, die wir insgeheim mit uns herumtragen und die wir vor der rauen Wirklichkeit beschützen.

Das Besondere an diesem magischen Mittwoch ist: Die Sterne holen unsere Träume ans Licht und geben ihnen die Chance, in der Realität zu bestehen. Allein schon der Gedanke, dass Träume nun tatsächlich wahr werden können, kann Glücksgefühle erzeugen. Fragen wir uns also rechtzeitig: Was erhoffen wir uns, welche Träume und Sehnsüchte haben wir denn? Gibt es da noch Unsicherheit? Vielleicht wäre der Ostermontag ein guter Tag, um sich dies noch einmal zu vergegenwärtigen. Nutzen wir doch die Gelassenheit und innere Ruhe, die uns dieser Tag schenkt, um unsere Sehnsüchte und Traumziele zu definieren. Am Mittwoch brauchen wir dann nur noch die Arme ausbreiten, um das Glück zu empfangen, das uns der Kosmos schenkt.

Lesen Sie jetzt das Horoskop zur Sonne-Jupiter-Konjunktion, um alle weiteren Details zu Ihrem Sternzeichen zu erfahren.

