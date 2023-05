4. Station auf dem Weg zur Sonnenfinsternis: Sie treffen richtige Entscheidungen

Die vierte Station Ihres Sternenwegs. Der 15. Oktober, eine bereichernde, erhellende, beflügelnde Konstellation über Ihnen am Himmel. Der Mars hat sich im positiven Trigon mit dem rebellischen Uranus im Widder verbunden. Ihr Bauchgefühl und Ihre Intuition machen in diesem Klima unbeschwerter, vorurteilsloser Erkenntnis allen Sternzeichen bewusst, was in ihrem Leben falsch gelaufen ist, was sie verändern müssen, was ihrem erfolgreichen Weg in die Neue Zeit noch im Weg steht. Aber besonders der Widder, der Schütze, die Waage und der Löwe werden von diesem Aspekt begünstigt. Aber auch der Wassermann und die Zwillinge neigen jetzt zu spontanen, ungewöhnlichen Entscheidungen, die meist richtig sind und sie befreien von Zwängen, die ihnen im Weg stehen. Ganz allgemein werden Sie jetzt den richtigen Augenblick erspüren, um kaputte Beziehungen, um falsche Freundschaften loszulassen. Eine Station, bei der viel Neues entstehen und überflüssiger Balast abgeworfen werden kann. Sie ist sehr wichtig auf dem Weg zur Weltenwende.

Hier geht's zum Jahreshoroskop 2013!