3 Sternzeichen bringt der erste Portaltag des Jahres am 05.01.2024 großes Glück!

Am 05.01.2024 ist es so weit und der erste Portaltag des Jahres findet statt. An Portaltagen herrschen intensive kosmische Energien, welche unsere Wahrnehmung und das Unterbewusstsein stärken. Wir können uns intensiver denn je mit wichtigen Seelenthemen beschäftigen und Entscheidungen sehr bewusst treffen. In Verbindung mit der letzten Rauhnacht, welche sich am selben Tag ereignet, wird dieser Portaltag zu einem besonders intensiven Erlebnis. Im Januar gibt es insgesamt fünf Portaltage, der nächste findet dann schon am 15. Januar 2024 statt.

Drei Sternzeichen können diesen Portaltag besonders gut für sich nutzen. Ihr Horoskop verspricht Ihnen einen rundum erfolgreichen und glücklichen Tag.