Diese 3 Sternzeichen beschenkt der Skorpion-Mond ab dem 6. Januar 2024 mit dem besten Wochenende!

Der Skorpion-Mond beflügelt Sie, lieber Krebs. Mit Ihrem Wasserzeichen-Partner teilen Sie sich vor allem die Empathie, die durch die Mond-Kraft an diesem Wochenende in Ihnen sogar noch gestärkt wird. Dadurch wirken Sie sehr anziehend auf Ihr Umfeld. Single-Krebse haben jetzt gute Chancen auf eine neue Bekanntschaft. Vergebene Krebs fühlen sich an diesem Samstag vor allem in den Armen ihres Partners wohl.

Den Sonntag nutzen Sie für Besinnlichkeit. In Ihrem Fall bedeutet das, dass Sie sich mal wieder voll und ganz auf Ihr Privatleben konzentrieren können. Sie führen anregende Gespräche und Gesellschaft tut Ihnen gut. Was für ein belebender und gleichzeitig erholsamer Sonntag. So starten Sie mit vollaufgeladenen Energiespeichern in die neue Woche!

Tipp der Sterne fürs Wochenende: Sorgen Sie für frische Luft. Je nach Wetter reicht eventuell schon ein geöffnetes Fenster und ein paar bewusste Atemzüge. Das tut Körper, Geist und Seele gut.