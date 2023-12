3 Sternzeichen erwartet am Wochenende ab dem 30.12.23 ein großartiges Feuerwerk der guten Laune!

Am Samstag können Sie, lieber Schütze, sich auf die Power des Löwe-Mondes verlassen. Sie sind von sich selbst überzeugt und können dadurch auch andere von Ihren Ideen begeistern. Außerdem dürfen Sie sich auf romantische Stunden freuen. Die Liebe steht für Sie in diesem Jahr noch einmal ganz hoch im Kurs. 2024 geht es sogar noch so schön romantisch weiter!

Am Sonntag ist der Mond dann bis 12:54 Uhr in der Pause. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um sich vor der großen Silvester-Party noch einmal auszuruhen. Schafen Sie aus, gönnen Sie sich ein ausgiebiges Frühstück oder machen Sie einen Spaziergang im Grünen. Am Nachmittag können Sie sich auf Flirt-Stimmung und Herzklopfen freuen. Der Jahreswechsel wird ein ganz besonderer für Sie, schließlich haben Sie Venus in Ihrem Zeichen und damit an Ihrer Seite.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Hinterfragen Sie Ihre Neujahrsvorsätze noch einmal kritisch. Der Jungfrauen-Mond schickt Ihnen kluge Gedanken!