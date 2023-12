Diese 3 Sternzeichen erwartet 2024 eine großartige Liebesüberraschung!

Für Sie, lieber Krebs, könnte es liebestechnisch kaum besser laufen als im Jahr der Sonne. Direkt zu Beginn schenkt Ihnen Neptun eine magische Ausstrahlung, die so manches Herz höherschlagen lässt. Single-Krebse schweben durch die erste Jahreshälfte und können sich auf Flirts, Leidenschaft und Romantik pur freuen. Wenn Sie auf der Suche nach dem oder der Richtigen sind, dann haben haben Sie in diesem Jahr dank der Sterne großes Glück.

Vergebene Krebse können sich auf viele kleine Liebesbeweise freuen. Kommen winzige Zweifel an Ihrer Partnerschaft auf, so werden diese schnell aus dem Weg geräumt. Vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl! Sie merken ganz genau, ob Sie die richtige Person an Ihrer Seite haben und sollte das der Fall sein, können Sie sich auf ein besonders romantisches Jahr 2024 einstellen.

Der große Knall folgt dann im Oktober. Wenn Venus am 17. Oktober in das Feuerzeichen Schütze wandert, wartet eine große Überraschung auf Sie! Ob es eine Liebeserklärung Ihres Schwarms oder aber der lang ersehnte Heiratsantrag Ihres Herzensmenschen ist? Eins steht fest: Dieses Jahr wird IHR Jahr in Sachen Liebe!

