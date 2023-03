Schon ab Freitagnachmittag steht der abnehmende Mond im Zeichen Wassermann. Das sorgt für reichlich positive Schwingungen. Außerdem wird die Lust auf Abenteuer geweckt und es ist ein Kreativitätsschub möglich. Am Wochenende ab dem 18. März 2023 profitieren von diesen Energien insbesondere drei Sternzeichen. Mehr verrät ein Blick in das Horoskop fürs Wochenende für die drei Glückspilze.

Widder haben durchgehend beste Laune

Ihre gute Laune kann Ihnen am Samstag niemand nehmen, lieber Widder. Der Mond im Wassermann ist ganz auf Ihrer Seite. Sollten die Menschen um Sie herum auch negative Energien ausstrahlen und es Sie im schlechtesten Fall auch noch spüren lassen, prallt das an Ihnen alles ab. Sie wissen, was Sie können und lassen sich nicht beirren. Am Ende des Tages werden Sie feststellen, dass Sie ohnehin genügend Menschen auf Ihrer Seite haben, die Sie genauso akzeptieren und schätzen, wie Sie sind.

Mit Merkur in Ihrem eigenen Zeichen füllt sich Ihr Kopf am Sonntag rasend schnell mit neuen spannenden Ideen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und schauen Sie sich einmal in Ihren vier Wänden um. Was kann vielleicht eine kleine Erfrischungskur vertragen? Noch eine gute Idee an diesem letzten Tag der Woche ist es, viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Sollten Sie in der Stadt wohnen, dann suchen Sie ruhig ein bisschen mehr Abstand zu den lauten Geräuschen und der Hektik.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Nutzen Sie den Sonntagabend, um so richtig runterzukommen und die Seele baumeln zu lassen.

Waagen zeigen, was Sie draufhaben

Der Samstag lädt dazu ein, einfach mal das zu machen, was Sie wollen. Zeigen Sie die Facetten Ihrer Persönlichkeit, die Sie sonst unter Verschluss halten und haben Sie Spaß, liebe Waage. Sollte Ihnen heute danach sein, unter Leute zu gehen, können Sie sich darüber freuen, dass der Mond es begünstigt, Menschen kennenzulernen.

Was den Sonntag für Sie so gut macht: Sport - aber möglichst nicht zu herausfordernd - und schöne Unterhaltungen mit Ihren Liebsten. Nehmen Sie sich Zeit dafür. Diese Gespräche geben Ihnen auch für die Zukunft viel Halt.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Sie wissen schon lange, was Sie können. Jetzt helfen die Sterne Ihnen dabei, es auch allen anderen zu zeigen.

Wassermänner sind Mond-Lieblinge

Der Mond hat Sie, lieber Wassermann, am Samstag, 18. März 2023, besonders gern. Sie werden es nicht nur daran merken, dass Ihre Stimmung auf dem absoluten Höhepunkt ist. Auch Ihr Energielevel eignet sich perfekt für tolle Unternehmungen an diesem Wochenende. Wenn Sie am Samstagnachmittag kleinen Streitereien und Diskussionen gekonnt ausweichen, steht einem interessanten Abendprogramm nichts im Weg.

Der Sonntag beginnt für Sie genauso schön, wie der Samstag zu Ende geht. Noch bis ca. 16:13 Uhr steht der Mond in Ihrem Zeichen und lässt Negativität gar nicht erst zu.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Ein gutes Essen, es kann selbstgemacht sein oder im Restaurant gegessen werden, versüßt Ihnen den Ausklang des Wochenendes.

