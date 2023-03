Das Wochenende am 25. und 26. März 2023 wird ein aufregendes. Der Mond steht zunächst im Zeichen Stier und dann ab Sonntag im Zeichen Zwillinge, was bereits für viel Abwechslung sorgt. Darüber hinaus erwartet die Sternzeichen auch noch der Wechsel von Mars in das Zeichen Krebs: ein astrologisches Ereignis, das sich sehr auf die Gefühlswelt auswirken kann. Drei Sternzeichen erleben aber dennoch - oder viel mehr gerade deswegen - ein klasse Wochenende. Was sie im Detail erwartet, verrät ein Blick auf das Horoskop.

Stiere fühlen sich sehr geliebt

Mit dem Mond im Zeichen Stier bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags und dem gleichzeitigen Wechsel von Mars in das emotionale Sternzeichen Krebs wird das ein Wochenende der großen Gefühle für Sie, lieber Stier. Doch vor allem der Samstag ist ein Tag voller Liebe. Ob schon vergeben oder nicht, es wird wunderbar. Sie genießen es, geliebt und umgarnt zu werden, und können auch noch wunderbar abschalten.

Für ordentlich Spaß sorgt am Sonntag der Mond im Zeichen Zwillinge. Verbringen Sie an diesem Tag auf jeden Fall Zeit mit Ihren Freund*innen. Sie werden viel zu lachen haben. Am Abend wird es dann noch einmal Zeit für ein paar romantische Stunden.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Lassen Sie all Ihre Gefühle an diesem Wochenende zu.

Zwillinge stürzen sich in Abenteuer

Für Sie bringt der Mond im Stier am Samstag das Bedürfnis, sich etwas zu gönnen und zu genießen in Ihr Leben, lieber Zwilling. Außerdem raten Ihnen die Sterne dazu, den Austausch mit anderen zu suchen, denn Sie wollen jetzt unbedingt aufregende und neue Dinge erfahren - vielleicht auch über sich selbst.

Am Sonntag steht dann Ihr bester Tag der ganzen Woche an. Ab 01:43 Uhr steht der zunehmende Mond in Ihrem Zeichen und unterstützt Sie nach Kräften. Sie können an diesem Tag alles schaffen, was Sie sich vornehmen. Nehmen Sie sich aber auch genügend Zeit für die schönen Dinge des Lebens und fokussieren Sie sich nicht zu sehr auf die Arbeit.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Sie mögen es aufregend dieses Wochenende. Wie wäre es mal wieder mit einem Ausflug?

Jungfrauen bringt Mars auf tolle Ideen

Sollten zu Beginn des Wochenendes noch ein paar Aufgaben im Haushalt auf Sie warten, müssen Sie für diese glücklicherweise nicht zu viel Zeit aufwenden, liebe Jungfrau. Im Anschluss ist immer noch genug Zeit, um Ihren Hobbys nachzugehen. Dabei dürfen Sie sich übrigens über eine Extraportion Kreativität freuen, die Ihnen Mars spendiert. Der Kraftplanet wandert am Samstag in das Zeichen Krebs und hilft Ihnen dabei, Ihr volles Potenzial zu entfalten.

Der Sonntag weckt mit dem Mond in den Zwillingen Ihre Neugier. Freuen Sie sich auf einen spannenden Tag mit vielen Erkenntnissen. Sie verspüren heute auch eine starke Anziehung zu einer besonderen Person. Ist heute vielleicht die Zeit gekommen, diese Gefühle offen anzusprechen?

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Vergessen Sie vor all der Umtriebigkeit nicht, dass auch Sie mal eine Pause benötigen.

