Wenn Pluto ab dem 1. Mai in die Phase der Rückläufigkeit eintritt, gesellt er sich zu Merkur dazu, der erst wieder am 16. Mai direktläufig wird. Da könnte der Gedanke aufkommen, dass die Sternzeichen im Chaos versinken. Zum Glück ist das jedoch nicht so. Drei Sternzeichen erleben am 29. und 30. April ein unglaublich gutes Wochenende und bringen den April damit zu einem mehr erfolgreichen Abschluss. Lesen Sie in unserem Horoskop fürs Wochenende, was die glücklichen Sternzeichen erwartet.

Widder bereiten sich mit Erfolg auf den Mai vor

Mit dem Mond im Löwen haben Sie am Samstag Kraft für zwei. Bis zum Mittag, wenn der Mond sich bis 21 Uhr in eine Pause begibt, können Sie viel bewegen. Danach geben die Sterne Ihnen einen Freifahrtschein für einen wunderbar entspannten Nachmittag.

Der Sonntag wiederum verläuft anders. Der Mond, der nun im Zeichen Jungfrau steht, weckt in Ihnen das Bedürfnis nach frischem Wind. Gibt es einen besseren Tag als den Monatsletzten, um seiner Umgebung eine kleine Auffrischung zu gönnen? Nutzen Sie die Mondenergien, um beschwingt in den Mai zu starten.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Der Mond führt Sie an beiden Tagen auf genau den richtigen Weg. Lassen Sie sich auf seinen Rat ein.

Stiere verspüren Tatendrang

Bei Ihnen ist es nicht der Mond, der Ihnen am Samstag vorrangig unter die Arme greift, lieber Stier. Sie profitieren hingegen vor allem von der Energie von Uranus und Mars. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich den Dingen zuzuwenden, von denen Sie schon eine Weile sagen, dass Sie sich für diese wirklich Zeit nehmen müssen. Der Kraftplanet und der Fortschrittsplanet bringen Sie voran - auch bei Vorhaben, die Ihnen sehr am Herzen liegen. Ist die Arbeit einmal getan, lädt auch Sie die Mondpause ab 12:54 Uhr zum Relaxen ein. Und diese Pause haben Sie sich mehr als verdient.

Es muss nicht immer ein Highlight das nächste jagen. Es darf auch einfach mal ein ruhiger Sonntag sein. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Ihnen die Sterne am 30. April bieten, um sich auf den kommenden Monat einzustimmen - ganz in Ruhe.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: In der Natur können Sie leichter Ihren Fokus finden.

Wassermänner sind voller Liebe

Mit dem Mond im Zeichen Widder sprühen bei Ihnen an diesem Samstag nur so über, lieber Wassermann. Machen Sie sich auf große Emotionen und viel Leidenschaft gefasst. Die Frühlingsgefühle haben Sie nun definitiv im Griff. Mit der Mondpause, die sich ab mittags einstellt, bietet es sich an, sich mit Ihrem Herzblatt einen Tag der Zweisamkeit zu gönnen und mal Abstand von der Welt da draußen zu nehmen.

Nicht nur der Widder verspürt am Sonntag das Bedürfnis für neue Gegebenheiten zu sorgen, auch Sie werden von den Energien des Jungfrau-Mondes ordentlich angespornt. Der typische Frühlingsputz fällt Ihnen jetzt leicht, weil er Ihnen ein gutes Gefühl gibt. Wenn alles seinen richtigen Platz hat und aufgeräumt ist, sind Sie zufrieden.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Der neue Monat steht kurz bevor. Nutzen Sie die letzten Stunden des Aprils, um schon einmal ausgiebig Pläne zu schmieden.

