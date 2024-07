3 Sternzeichen haben ab dem 20.07.2024 dank des Vollmonds, Mars und Neptun das beste Wochenende!

Ihr Samstagmorgen startet nicht ganz perfekt, lieber Stier, davon sollten Sie sich aber nicht beirren lassen! Denn es wartet ein großartiger Samstag auf Sie! Der Mond strahlt Sie verheißungsvoll aus dem Sternzeichen Steinbock an, in welchem er am morgigen Sonntag als Vollmond zu sehen sein wird. Doch am Samstag stehen Ihnen erstmal zwei andere Himmelskörper zur Seite: Mars und Neptun gehen eine kraftvolle Verbindung ein und fördern Ihre Kreativität!

Am Sonntag kann der Vollmond bei einigen Menschen eine gewisse Hektik verursachen - nicht aber bei einem gelassenen Stier wie Ihnen! Sie werden von der Vollmond-Energie aufgeladen und nehmen Sie schwungvoll mit in die nächste Woche. Was für ein magisches Gefühl der Leichtigkeit!

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Der Steinbock-Vollmond macht Sie gesprächig! Suchen Sie sich rechtzeitig eine Verabredung für Sonntag. Alleine wollen Sie an diesem Tag nicht sein.