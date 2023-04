Das Wochenende startet am 15. April 2023 mit dem Mond im Zeichen Wassermann. Er lässt die Sternzeichen aufblühen, schenkt Ihnen Energie und eine zusätzliche Portion Kreativität. Ab Sonntagfrüh steht er Mond dann im Zeichen Fische und sendet von seiner neuen Position aus etwas sanftere Energien, die zum Nachdenken einladen. Drei Sternzeichen profitieren besonders von der Unterstützung des Mondes. Sie erhalten, bevor Merkur am 21. April erneut rückläufig wird, die Möglichkeit, Kräfte zu sammeln und sich auf die kommenden Wochen vorzubereiten. Wie sich das Wochenende im Detail für die drei Glückspilze entwickelt, lesen Sie hier.

Waagen fühlen sich frei

Mit dem Mond im Zeichen Wassermann, einem verwandten Luftzeichen, schweben Sie, liebe Waage, am Samstag geradezu auf Wolken. Sie sind nicht nur voller guter Ideen, sondern haben auch noch die notwendigen Energien, um diese bereits in die Tat umzusetzen.

Am Sonntag sollten Sie sich nicht zu viele Gedanken machen und einfach aus dem Bauch heraus handeln. Unternehmen Sie Dinge, die Ihnen Freude bereiten. Wenn Sie dabei draußen und unter Menschen sein können, tut Ihnen das gleich doppelt gut.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Sollte es Ihnen schwerfallen, sich so richtig zu entspannen, dann lassen Sie wohltuende Kräuter für sich arbeiten. Lavendel hat zum Beispiel eine beruhigende Wirkung und kann auch dabei helfen, leichter in den Schlaf zu finden.

Schützen sind vom Glück geküsst

Herzlichen Glückwunsch, lieber Schütze, Sie starten mit einem echten Highlight ins Wochenende. Samstag, der 15.04.2023, ist Ihr bester Tag der ganzen Woche. Sie haben sich viel vorgenommen? Gar kein Problem, schließlich können Sie auf die volle Unterstützung des Wassermann-Mondes bauen, der Ihnen tatkräftig unter die Arme greift. Nach getaner Arbeit mögen Sie es dann am Samstagabend gerne kuschelig. Verbringen Sie den Abend mit einem besonderen Menschen.

Der Sonntag geht für Sie zwar etwas ruhiger zu, aber das kommt Ihnen gerade recht. Verbringen Sie Zeit mit Ihren Lieben oder in der Natur. So oder so: Ihrer Laune tut es gut.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Die letzten Stunden des Sonntages sind optimal, um sich auf die Ereignisse der kommenden Woche einzustimmen. Mit dem richtigen Plan können Sie alles angehen.

Wassermänner haben ein Stimmungshoch

Schlechte Laune hat bei Ihnen keine Chance, wenn der Mond am Samstag in Ihrem Zeichen steht, lieber Wassermann. Und das Beste ist, dass Sie zum Ende der Woche jetzt auch noch einmal ungeahnte Kräfte entwickeln und den Stress der Woche von sich abschütteln können. Nutzen Sie diese neuen Energiereserven und planen Sie Unternehmungen für die ganze Familie.

Mit dem Mond im Zeichen Fische werden Sie am Sonntag ein wenig nachdenklicher, aber das muss nichts Schlechtes sein. Ihnen tut es mal ganz gut, in der Stille zu verweilen und Ihren Gedanken mehr Raum zu geben. Im hektischen Alltag kann das unter Umständen zu kurz kommen. Treffen Sie nun nur keine voreiligen Äußerungen. Bedenken Sie, dass auch Ihre Mitmenschen an einem solchen Tag sensibler sind.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Am Sonntagabend könnten Sie noch einen tollen Einfall haben. Gehen Sie diesem nach.

