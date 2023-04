Das große Sonnenfinsternis-Horoskop ab 20. April 2023: Die schwarze Sonne schenkt uns einen Neustart!

Am Donnerstag, den 20. April, ist Sonnenfinsternis. Das astronomische Ereignis kann man nur in Australien und Südostasien beobachten. Astrologisch aber wirkt diese Sonnenfinsternis auf uns alle, und zwar auf eine sehr geheimnisvolle Art. Sie erlöst uns von Belastungen, die sich im Dunkel unseres Unterbewusstseins festgesetzt haben. Wenn das Licht der Sonne dann wieder hell erstrahlt, ist das für uns wie ein befreiender Neustart im Leben.

Wie kommt es zu einer Sonnenfinsternis?

Die Verfinsterung der Sonne hat früher oft Ängste ausgelöst. Heute muss niemand mehr Angst vor einer Sonnenfinsternis haben. Was Menschen früher einen Schrecken einjagte, wird heute mit großer Faszination beobachtet. Während sich Dunkelheit über das Land breitmacht, kann man sogar auf einmal den Sternenhimmel sehen.

Bei der Sonnenfinsternis im April wird dies in Australien der Fall sein. In unseren Breiten ist dieses Spektakel leider nicht zu sehen. Doch aus der Sicht der Astrologie ist es nicht entscheidend, ob wir die Finsternis sehen können. Sie wird auf alle Fälle spürbar sein, zumal sie eine sogenannte totale Sonnenfinsternis ist, bei welcher der Mond die Sonne vollständig bedeckt. Ein Überbleibsel aus den mythischen Vorstellungen rund um dieses kosmische Ereignis kann man im Horoskop ablesen.

Eine Sonnenfinsternis kann nur stattfinden, wenn Sonne und Mond sich auf der genau gleichen Stelle des Tierkreises befinden. Das geschieht einmal im Monat zu Neumond. Doch nicht immer schiebt sich die Scheibe des Mondes über die Sonne, weil er für gewöhnlich über oder unter dem Tagesgestirn vorbeizieht. Nur wenn sie sich genau an der gleichen Stelle des Himmels treffen, kommt es zu einer Finsternis. Das erkennt man im Horoskop am Mondknoten, der in der Nähe stehen muss. Dieser astronomische Punkt wird auch Drachenpunkt genannt, was an die Vorstellung erinnert, dass ein Ungeheuer das Licht verschlingt.

So intensiv wirkt die Sonnenfinsternis auf die Sternzeichen

Sonnenfinsternisse werden in der Astrologie aber nicht mehr als negative Ereignisse gedeutet, auch wenn ihre Wirkung durchaus dramatisch sein kann. Vor allem in Bezug auf das Weltgeschehen schenken Astrologen Verfinsterungen große Aufmerksamkeit. Sie schließen aus den die Finsternis begleitenden Konstellationen auf künftige Entwicklungen in der Geschichte. Für das Individuum haben Eklipsen, wie Finsternisse auch genannt werden, eine weniger weitreichende Bedeutung. Wir können uns vorstellen, dass für einen Moment die Kraft der Sonne ausgeschaltet wird, so wie wir einen Lichtschalter betätigen. Dann wird wenig später das Licht wieder angeknipst. Während der Dunkelheit können wir Dinge wahrnehmen, die sonst vom Licht unseres Bewusstseins überstrahlt werden.

Wenn die Sonne für unser Ich-Bewusstsein steht, dann erfolgt im Augenblick nach der Finsternis so etwas wie ein Neustart unseres Egos – und damit die Chance, Belastungen und Verstrickungen gewissermaßen zu löschen! Wir erkennen, wo wir in unserem Leben Täuschungen erliegen und von falschen Voraussetzungen ausgegangen sind. Wer die Kraft dieses Augenblicks wirklich nutzt, zum Beispiel mit einem Ritual, der wird eine Befreiung erleben und sich wie neugeboren fühlen. Glaubenssätze und Prägungen, die uns bislang gequält haben, können aufgelöst werden.

Pluto im Wassermann: Jetzt können wir an unseren Ängsten arbeiten

Die Sonnenfinsternis vom 20. April findet genau im Übergang vom Zeichen Widder in das Zeichen Stier statt. Es ist eine sehr mächtige Finsternis, die von einem Quadrat zu Pluto begleitet wird, der gerade in den Wassermann gewechselt ist. Tiefsitzende Ängste können bearbeitet werden. Das ist die große Chance dieser Eklipse!

Lesen Sie jetzt Ihr persönliches Sonnenfinsternis-Horoskop und erfahren Sie, wie die Sonnenfinsternis und der Widder-Neumond Ihr Leben bereichern.

