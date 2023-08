3 Sternzeichen haben dank des Mondes und der Perseiden ab 12. August 2023 das beste Wochenende!

Das Wochenende ab dem 12. August 2023 ist allein schon eine Besonderheit, weil in der Nacht vom 12. auf den 13. August die Perseiden ihr Maximum erreichen. Diese Sternschnuppen-Nacht bietet allen Sternzeichen die Chance, Ihre Wünsche an das Universum zu richten. Ein Blick in das Sternschnuppen-Horoskop kann Ihnen mehr darüber verraten, worauf Sie sich freuen dürfen. Außerdem können Sie erfahren, wie Sie die Perseiden am besten beobachten können.

Doch die Perseiden sind nicht das einzige Phänomen, das die Sternzeichen an diesem Wochenende beeinflussen wird. Ab ca. 0:53 Uhr am Samstag steht der Mond im Zeichen Krebs und sorgt von seiner neuen Position aus dafür, dass die kommenden Tage sehr gefühlvoll werden. Für drei Sternzeichen bilden diese Ereignisse genau die richtige Basis für das beste Wochenende.