Das große Sternschnuppen-Horoskop ab 12. August 2023: So erfüllen sich jetzt alle Wünsche!

Wir nutzen die Konstellationen dieser Woche zur Vorbereitung auf die Nacht der Perseiden. Nehmen Sie sich ein Notizbuch zur Hand, um Ihr Bewusstsein auf Wunscherfüllung zu polen.

Ziehen Sie sich am 7.8. zurück und beantworten Sie folgende Frage: Welches ist meine größte Illusion in Bezug auf die Liebe? Schreiben Sie dies in einem prägnanten Satz auf. Dann stellen Sie sich die Frage: Welches Bedürfnis wollte ich mir damit erfüllen? Legen Sie das Heft beiseite.

Am 9.8. ziehen Sie sich wieder zurück und beantworten in Ihrem Notizbuch diese Frage: Was ist die größte Enttäuschung in Bezug auf die Liebe? Schreiben Sie wieder einen Satz. Dann stellen Sie sich diese Frage: Was habe ich daraus gelernt, was mir in Zukunft wichtig sein wird?

Am Donnerstag nehmen Sie sich das Notizbuch zur Hand und studieren noch einmal Ihre Sätze. Was ist jetzt klarer geworden? Finden Sie ein positives Wort für das, was Sie in Beziehungen künftig wirklich wollen. Besser noch, Sie zeichnen ein positives Bild, das Ihr Gefühl zum Ausdruck bringt. Reißen Sie dieses Wort oder Bild aus dem Heft heraus, falten es zusammen und bewahren Sie es in der Nacht der Sternschnuppen nahe an Ihrem Herzen. Wenn Sie jetzt etwas wünschen, werden Sie spüren: Das Alte darf zurückgelassen werden, das Neue darf Wirklichkeit werden!

