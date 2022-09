Sie sind ein ganz besonderer Mensch. Sie sind auf der Welt, um Licht unter die Menschen zu tragen. Nach schwierigen Zeiten kriegen Sie 2023 endlich die Kurve. Sie bekommen, was Sie wert sind. Sie träumen nicht mehr vom Glück, sondern haben es in der Tasche, können nach ihm greifen, es fühlen. Allerdings dürfen Sie jetzt auch nicht gleich zu einem materialistischen Menschen werden, der Geld über alles andere stellt. Sie müssen sich treu bleiben, Ihre Ideale hochhalten.

Horoskop 2023 für das Sternzeichen Löwe: Ihre Glückstage

11. Februar 2023: Sie werden umschwärmt. Das schmeichelt Ihnen.

Sie werden umschwärmt. Das schmeichelt Ihnen. 19. März 2023: Sie könnten die ganze Welt umarmen.

Sie könnten die ganze Welt umarmen. 11. Juni 2023: Es wird so herrlich romantisch. Genießen Sie es.

Es wird so herrlich romantisch. Genießen Sie es. 27. Juli 2023: Sie bekommen, was Sie möchten.

Sie bekommen, was Sie möchten. 4. Dezember 2023: Im Job läuft es rund.

Das erwartet den Löwen 2023 in der Liebe

Wenn Saturn ab 6.3. aus der ungünstigen Position verschwindet, dann haben Sie, lieber Löwe, wieder freie Bahn in Liebesdingen. Sie werden wieder Schmetterlinge im Bauch spüren, die Welt durch rosarote Brillen sehen und mit den Wolken selig über den Himmel ziehen. Sie haben das Ende des dunklen Tunnels erreicht. Sie sehen wieder Licht. Sogar Eintagsfliegen oder flüchtige Flirts gehören wieder zum Programm von Löwen. Das macht natürlich vor allem das Anbandeln wieder leicht. Also, liebe Singles, Augen offen halten!

Sollte es in Ihrer Beziehung schon länger kriseln, wird sich im Jahr 2023 zeigen, ob die Unstimmigkeiten ernster Natur sind. Ist das der Fall, dann schenkt Ihnen Venus von Juni bis Oktober die Möglichkeit, sich wieder neu zu finden, sich zusammenzuraufen und gemeinsam wieder nach vorne zu schauen.

Jahreshoroskop 2023 für den Löwen: Beruf und Finanzen

Was immer Sie im Mars-Jahr beruflich vorhaben: Stellen Sie die Weichen in den Monaten Januar bis einschließlich März. Denn während dieser drei Monate ist Mars für Sie wohlwollend da - für Ihre Jobstrategie ein ganz klares Erfolgs-Rezept. Alles, was Sie in diesen Monaten auf die Beine stellen – Bewerbungen, Vorstellungsgespräche, Gehaltsverhandlungen, Kreditanträge – hat allerbeste Erfolgsaussichten.

Im Oktober und November ist eine kleine Flaute gegeben. Jetzt nicht die Geduld verlieren, sondern lieber Kräfte sammeln für den Endspurt. Ab Dezember geht es mit rasanten Schritten wieder aufwärts und Sie haben alle Chancen, das Jahr mit einem Plus abzuschließen.

Der Löwe und die Gesundheit für das Jahr 2023

Sie fühlen sich jünger, schöner, wie neu geboren. Solche Gefühle machen auch gesünder, geben Ihnen neue Power. Manchmal werden Sie im Mars-Jahr 2023 diese Kraft auch wirklich brauchen. Im April und November müssen Sie die eine oder andere Mars-Flaute überstehen. Heißt im Klartext: Sie fühlen sich in diesen Wochen erschöpft, ausgepowert. Aber keine Angst, Sie kommen gut durch diese Zeit. Sie können aber auch schon früh vorbeugen.

Wie wär es damit, im Juni eine kleine Auszeit zu nehmen, ein paar Urlaubs- oder Rückzugstage, was auch immer? Um im Winter gegen die üblichen Grippeviren-Attacken gewappnet zu sein, sollten Sie rechtzeitig auf eine vitaminreiche Ernährung achten. So können Sie dann fit und aktiv ins neue Jahr starten. Das ist doch wunderbar.

