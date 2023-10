3 Sternzeichen schenkt der Neumond ab 14. Oktober 2023 ein verheißungsvolles Wochenende!

Auch wenn Sie am Samstag etwas langsam in den Tag starten, erlangen Sie spätestens ab Nachmittag neue Kraft und Motivation. Sie sind entschlossen, etwas an sich und Ihrem bisherigen Leben zu ändern. Durch das Ausformulieren Ihrer Gedanken wird Ihnen bewusst, was Sie im Leben wollen und was Sie momentan belastet. Dabei stoßen Sie auf wertvolle Erkenntnisse, die Ihnen einen ganz neuen Blick auf die Situation verschaffen.

In der Mondpause am Sonntag, 15.10.2023, fokussieren Sie sich am besten nur auf sich selbst und machen das, was Ihnen guttut. Andere könnten nämlich etwas gestresst sein und damit auf Sie abfärben, wenn sie es zulassen.

Am Nachmittag erleben Sie dann wieder einen Höhenflug! Sie haben einen anderen Blickwinkel auf Ihre Aufgaben und lassen sich von der Motivation Ihrer Mitmenschen mitreißen. Auch in Beziehungen glänzen Sie an dem Tag. Sie können hinter die Fassade Ihres Gegenübers schauen und wissen, wie Sie von sich überzeugen.

Tipp der Sterne fürs Wochenende: Sie können jetzt viel bewegen, lieber Steinbock. Doch gehen Sie dabei immer mit Bedacht vor.

Das Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Steinbock