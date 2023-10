Neumond im Oktober 2023: Er ermöglicht den Sternzeichen tiefgehende Beziehungen!

Der Neumond im Oktober verschafft uns nicht nur Klarheit in der Karriere, sondern auch neue Möglichkeiten in der Liebe. Das Sternzeichen Waage strebt nach ständiger Balance und Verbundenheit, insbesondere in zwischenmenschlichen Beziehungen. Durch ein einzigartiges Einfühlungsvermögen ebenso wie einer Menge an diplomatischem Geschick gelingt es der Waage, geschäftliche und auch private Beziehungen harmonisch zu gestalten, was sich unter dem Waage-Neumond nun auch auf die anderen Sternzeichen auswirken wird.

Die Festigung der Beziehungen und der Austausch mit unseren Mitmenschen wird durch den Neumond in der Waage deutlich begünstigt. Wir entwickeln ein großes Bedürfnis, Missverständnisse zu klären und für ein angenehmes miteinander zu sorgen. Wir haben mehr Lust auf gemeinsame Unternehmungen oder romantische Abende zu Zweit, wodurch Freundschaften tiefgründiger werden und Liebesbeziehungen ein ganz neues Level erreichen können.

Da das Luftzeichen Waage zudem über einen ausgezeichneten Sinn für Ästhetik verfügt, werden sich einige Sternzeichen dazu angeregt fühlen, ihr Heim neu zu gestalten und umzudekorieren. Die Kreativität erhält einen Schub und DIY-Projekte gelingen besonders gut. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass uns in Kombination mit diesem Neumond der Abschied von unnützen Gegenständen leichter fällt. Alles, was nur in der Ecke verstaubt, wird entrümpelt und somit auch Platz für etwas Neues geschaffen.

Neumond-Rituale: Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche!