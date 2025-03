Diese 3 Sternzeichen katapultiert Venus im April 2025 direkt in den Liebeshimmel!

Es ist so weit – der Frühling ist da! Mit dem Wechsel in die beliebte Jahreszeit liegen reichlich Aufregung und Vorfreude in der Luft, denn die aufblühende Natur und die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut hinterlassen auch Glücksgefühle in unseren Herzen. Das sorgt natürlich für gute Laune und schürt die Lust auf Flirtereien, Leidenschaft und ganz viel Herzklopfen.

Und die Chancen für die Liebe sind gigantisch, immerhin verweilt Venus ab dem 27. März in den romantischen Fischen und zieht erst am 30. April weiter in den Widder. Allerdings ist der Liebesplanet noch bis zum 13. April rückläufig. Während so manches Sternzeichen daher noch bis zur Monatsmitte auf sein Liebesglück warten muss, können drei Sternzeichen den kompletten April einfach nur genießen und im Liebesglück schwelgen.