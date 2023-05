Das Leben verwöhnt Sie, auch wenn der magische Mars keinen direkten Einfluss auf Sie hat. Aber der Jupiter in herausfordernder Opposition zu Ihnen konfrontiert Sie mit außergewöhnlichen Glücksmomenten, die Sie wie Wunder empfinden werden.

Ihr Glückstag, 11. Oktober: Jupiter spielt Ihnen eine einmalige Geldchance zu. Sie müssen nur entscheiden, wagen, gewinnen. Achten Sie dabei auf Botschaften aus Ihrem Unterbewusstsein, die Ihnen in Träumen, auch in Nachrichten aus dem Fernsehen begegnen können.

Ihr Glückstag, 12. Oktober: Mars im Quadrat drängt Sie zu intuitiven Entschlüssen. Aber dazu neigen Sie ohnehin, ist eine Ihrer großen Stärken. Also, überlegen Sie nicht lange, handeln Sie. Wenn Ihnen danach ist, spielen Sie im Lotto.

Ihr Glückstag, 14. Oktober: Sie bringen alles, was Ihnen in den letzten Tagen durch den Kopf geschossen ist, in die richtigen Bahnen, auf eine gesunde stabile Basis. Sie müssen dabei nur Ihrem Bauchgefühl folgen. Spontan entscheiden.

Ihr Glückstag, 15. Oktober: Eine geniale Eingebung bringt Sie auf die großartige Geschäftsidee. Spielen Sie auch die Gewinnzahlen, die Ihnen heute noch zufliegen werden.

