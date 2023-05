7. Station auf dem Weg zur Sonnenfinsternis: Sie ergreifen Ihre großen Chancen

Die siebte Station Ihres Sternenwegs. Der 9. November, eine Glückskonstellation am Himmel. Die sinnliche Venus verbündet sich in einem positiven Trigon mit dem Glücksplaneten Jupiter, dem Herrn der Lebensfreude, der Fülle und des tieferen Sinns. Optimismus breitet sich aus, Vertrauen in das Leben und Glauben in die Zukunft erfassen alle Sternzeichen. Sie empfinden Dankbarkeit für das Leben, das Ihnen geschenkt wurde, erkennen Ihre Fehler im Umgang mit der Familie, mit Freunden, mit Kollegen, erkennen das Glück, das Ihnen gegeben wird. Und Sie werden in diesen Momenten der Einkehr auch Ihre Chancen erkennen, die sich Ihnen im Job, beim Umgang mit Geld bieten. Besonders die Zwillinge, der Wassermann, aber auch Widder und Löwe erleben glückliche Fügungen, kommen zu wichtigen Erkenntnissen, die bereits an diesem Punkt des Sternenwegs Ihr Leben radikal verändern können. Aber es ist vor allem eine Zeit der Vorbereitung, des Sichtens und der Bilanz vor der großen Weltenwende, die Ihnen helfen wird, befreit und voller Optimismus in die Neue Zeit zu gehen.

