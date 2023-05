6. Station auf dem Weg zur Sonnenfinsternis: Sie entfalten magische Energien

Die sechste Station Ihres Sternenwegs. Der 30. Oktober, eine magische Konstellation am Himmel. Die Sonne leuchtet aus dem Skorpion, dem Meister der verborgenen Seelenkräfte unter den Sternzeichen, und verbindet sich im positiven Sextil mit dem mystischen Pluto. Weitgehend unbewusste Energien, schier hypnotische Fähigkeiten erfassen alle Sternzeichen. Ihre Wünsche haben eine enorme Macht, können glückliche Wendungen, Ereignisse, Dinge heraufbeschwören. Sie sind magisch. Ein Tag, Stunden in Ihrem Leben, die Ihnen einen Vorgeschmack auf die Weltenwende geben, nach der unsere seelischen Kräfte ganz allgemein ansteigen werden, nach der Ihre Gedanken eine ungeahnte Macht erhalten. Jetzt wird diese Konstellation besonders die magischen Energien des Skorpions, des Krebs, der Jungfrau und der Fische beflügeln. Weniger die von Stier und Steinbock, obwohl auch die direkt unter dem Einfluss der magischen Kräfte stehen, aber sich nur schwer dafür öffnen können. Gehen Sie in sich, hören Sie auf Ihre innere Stimme, aus ihr spricht der magische Moment.

