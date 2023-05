Astro-Coaching: Sei wie du wirklich bist, Schütze!

Schütze-Geborene sind Träumer und Fantasten und leben am liebsten in einer Welt, die sie sich selber zusammenbasteln und die in jedem Fall besser ist als die Wirklichkeit. Schon als Kinder werden sie daher angehalten, sich der Wirklichkeit zu stellen und nicht zu träumen.

Sie tarnen sich daher mit der Maske ihres Gegenzeichens, den Zwillingen . Sie geben sich besonders freundlich und an der Welt, wie sie nun einmal sind, interessiert. Alles Tarnung! Ein Schütze träumt insgeheim weiter in seiner besseren Welt. Ist er sich aber darüber nicht bewusst und vergisst, wozu er eigentlich geboren ist, kann er darunter leiden und wird vielleicht sogar psychisch krank.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Schütze!

Lesen Sie hier schon jetzt Ihre ersten Horoskope für 2014