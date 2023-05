Astro-Coaching: Sei wie du wirklich bist, Skorpion!

Würde ein Skorpion sein Karma vollständig und kompromisslos leben, wäre er bald nur noch mit ganz wenigen Menschen zusammen, denen nämlich, die genau wie er, nur anerkennen, was echt, wahrhaftig und von Dauer ist. Aber das ist unbequem und macht letztendlich einsam.

Daher lernt ein Skorpion beizeiten, sich mit der Maske seines Gegenzeichens Stier zu tarnen. Er tut so, als würde er wie alle anderen auch, an das glauben, was man sieht, hört, riecht und schmeckt – dem Schein der Dinge also. So wird er beliebt. Aber wenn er sich nicht bewusst ist über seine Tarnung, leidet er mit der Zeit und wird menschenscheu und lebensmüde.

