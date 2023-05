Astro-Coaching: So bekommt der Wassermann mehr Selbstbewusstsein

Wassermänner sind Enthusiasten. Entsprechend groß ist ihre Neigung, sich selbst und ihre Welt zu idealisieren.

Solange es ihnen gut geht, beglücken sie ihre Umgebung mit einem Feuerwerk an witzigen und fröhlichen Ideen. Genauso extrem ist aber auch die andere Seite. Ein Wassermann, der in eine Krise gerät, kann sich völlig aufgeben, ist verloren wie ein kleines Kind ohne seine Eltern.

Grundsätzlich ist es so, dass Eltern von Wassermann-Kindern mit Liebe und Zuwendung nicht gerade üppig umgehen. Manchmal ist es so wenig, dass so ein kleiner Wassermann in sich nicht die seelische Stärke aufbauen kann, um eine Krise zu überstehen.

Ein Wassermann, der in eine Krise geraten ist, braucht jemanden, der ihn daran erinnert, dass er heute genauso groß und stark ist wie damals seine Eltern.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Wassermann!

