Astro-Coaching: So bekommt der Steinbock mehr Selbstbewusstsein

Steinböcke sind nüchterne Menschen. Sie werden schon in frühester Kindheit entsprechend angehalten, diese Nüchternheit noch zu kultivieren.

Sie sind schon als Kind weniger laut und hektisch. Sie lernen sich früh zu kontrollieren. Ihren nüchternen Blick bewahren sie auch ihrer Umwelt gegenüber, weshalb Illusionen und Idealisierung bei ihnen kaum greifen.

Allerdings habe ich öfters festgestellt, dass Steinböcke, die durch eine besonders ernüchternde und entsprechend lieblose Erziehung gehen mussten, in kritischen Situationen regredieren, also zurückfallen in ihre frühe Kindheit und sich klein und hilflos erleben. Es ist nicht leicht für einen Steinbock, sich daraus zu befreien. Oft gelingt es nur mithilfe einer Therapie.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Steinbock!

Ihr Jahreshoroskop 2014!