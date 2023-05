Astro-Coaching: So lebt der Steinbock im Hier und Jetzt

Was es dem Steinbock so schwer macht, im Hier und Jetzt zu sein, ist sein Verantwortungsgefühl. Es scheint, dass die Welt nur immer auf einen Steinbock wartet, um ihn dann mit diesem Gefühl der Verantwortung voll zu packen.

Kein anderes Kind bekommt so früh Regeln, Maßstäbe und Normen aufgedrückt wie ein Steinbock. Es ist, als müssten sie besonders früh lernen und verinnerlichen, was man darf und, was nicht. Dieses Verantwortungspaket, das man einen Steinbock aufzwingt, muss wieder abgetragen werden.

Das ist für einen Steinbock schwer, denn er hat so früh damit begonnen, das Paradies zu verlassen. Auf der anderen Seite, weiß ich von Steinböcken, dass sie die Kraft, die Ausdauer und auch den Ehrgeiz besitzen, es irgendwann zu schaffen.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Steinbock!

Ihr Jahreshoroskop 2014!