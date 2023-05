Astro-Coaching: So lebt der Wassermann im Hier und Jetzt

Ein Wassermann träumt immer von der Zukunft, die in jedem Fall besser ist als die jetzige Zeit. Gehen Sie mit einem Wassermann spazieren, und er wird ihnen stundenlang erzählen, was in seinen Augen alles falsch ist an dieser Gegenwart, dieser Umweltpolitik, et cetera und, was man alles verbessern muss. Natürlich hat er recht, unsere Welt ist im Argen. Auf der anderen Seite entfremdet ihn sein Blick in die Zukunft völlig vom Hier und Jetzt.

Wassermänner gehören zu den Menschen, die meiner Erfahrung nach sich besonders schwertun, im Hier und Jetzt zu leben. Für sie ist das wie ein Rückschritt. Sie müssen also sich erst einmal innerlich dazu bereit erklären. In aller Regel ist das erst möglich, wenn sie einige Jahre auf dem Buckel haben.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Wassermann!

Lesen Sie hier schon jetzt Ihre ersten Horoskope für 2014