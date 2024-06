Diese 3 Sternzeichen erleben im Juli 2024 aufregende Liebesabenteuer!

Lieber Wassermann, spätestens wenn Venus am 11. Juli in den Löwen wechselt, bringt das die erwünschte Abwechslung und Aufregung in Ihr Liebesleben. Mit viel guter Laune und Ihrem fröhlichen Wesen bringen Sie frischen Schwung in Ihre Partnerschaft und sorgen für unvergessliche Wochen. Schnappen Sie sich Ihre bessere Hälfte und unternehmen Sie jetzt all das Miteinander, was Sie sich schon so lange gewünscht haben, dann wird dieser Sommer großartig für Sie beide.

Auch Wassermann-Singles geht es ausgezeichnet. Sie nehmen das Leben so, wie es kommt und fühlen sich auch solo glücklich und ausgeglichen. Ihre Leichtigkeit verzaubert andere jedoch schnell und es kommt zu ein paar aufregenden Flirts.