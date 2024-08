August-Vollmond am 19.08.2024: Der blaue Mond bietet aufschlussreiche Erkenntnisse!

Der nächste Vollmond findet am 19. August 2024 um 20:27 Uhr im Sternzeichen Wassermann statt und lässt sich bei guter Sicht am Abendhimmel bestaunen. Beim August-Vollmond handelt es sich diesmal um einen sogenannten „Blue Moon" auf deutsch also „Blauer Mond" .

Bei einem Vollmond befinden sich Erde, Sonne und Mond auf einer Linie und der Mond wird vollständig von der Sonne angestrahlt. Der Vollmond ist immer ein besonderes astrologisches Ereignis, das je nachdem in welchem Sternzeichen er stattfindet, unterschiedliche Auswirkungen auf uns hat. Im August wirkt der Vollmond aus dem Wassermann heraus und schenkt uns die Möglichkeit, unser Leben aus einer neuen Perspektive zu betrachten.

Auch interessant: Drei chinesische Sternzeichen erleben den wunderschönsten August 2024!