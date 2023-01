Chinesisches Liebeshoroskop 2023: Die besten Partner und Liebestage

Ihr persönliches chinesisches Liebeshoroskop 2023

Am 22. Januar 2023 beginnt das Jahr des Wasser-Hasen. Damit geht die Zeit des stürmischen und temperamentvollen Tigers zu Ende und die Saison des harmoniebedürftigen und sanftmütigen Hasen beginnt. Unterstützt durch die mildernden und beruhigenden Energien des Elements Wasser wird das Jahr 2023 für die chinesischen Tierzeichen von viel Liebe und Zärtlichkeit erfüllt sein. So manch ein Zeichen, von dem man es bisher nicht geglaubt hätte, wird sein Herz für eine neue Liebe öffnen und viel zugänglicher als zuvor sein. Da können sich Verbindungen ergeben, die bis zum Jahr des Hasen niemand für möglich gehalten hätte.

Gleichzeitig werden Sie jedoch auch nicht den Kopf verlieren oder sich in etwas verrennen, wenn Sie sich die Energien des Wassers zunutze machen.

Chinesisches Horoskop 2023: Liebe, Beruf und Gesundheit im Jahr des Wasser-Hasen

Die Liebe im Jahr des Wasser-Hasen für alle Sternzeichen

In unserem chinesischen Liebeshoroskop verraten wir Ihnen, wie Sie 2023 die Liebe erleben. Lesen Sie, welche Sternzeichen am besten zu Ihnen passen und erfahren Sie außerdem, welche Tage sich im Jahr des Hasen besonders für Romantik, Dates und Co. anbieten. Für alle Details zu Ihrem Liebesjahr, klicken Sie sich einfach durch unsere Bildergalerie.

