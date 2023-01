Chinesisches Mantra 2023: Die Glücksbotschaft für Ihr Sternzeichen

Am 22. Januar 2023 wird das chinesische Neujahrsfest gefeiert. Dieses Fest findet nicht immer am gleichen Datum in jedem Jahr statt, weil es nach dem Mond berechnet wird. Auch verwendet die chinesische Astrologie die Tierkreiszeichen Widder bis Fische nicht, sondern hat einen eigenen Tierkreis mit eigenen Zeichen. Jedes Jahr zum Neujahrsfest wechselt das Zeichen. So endet 2023 das Jahr des tatkräftigen, aber unruhigen Tigers und das Jahr des sanftmütigen Hasen beginnt und mit ihm eine Zeit, in der wir dem Spirituellen offen gegenüberstehen.

Das Hasen-Jahr 2023 wird uns beschenken

Wie können wir von den Qualitäten des Hasen-Jahres profitieren? Das Geschenk, das uns der Hase macht, ist die Möglichkeit zur Innenschau. Er lädt uns ein, den Blick nach Zeiten der äußeren Unruhen wieder in unser Inneres zu lenken. Was wir im Jahr des Hasen in uns entdecken, kann nicht nur die Grundlage für dieses Jahr sein, sondern auch der Grundstein für viele weitere Jahre des Erfolges.

Denn jetzt erfahren wir mehr über das, was uns wirklich wichtig ist – und wer wir wirklich sind. Neue Ideen über unsere Rolle in der Welt können entstehen. Der Hase weckt in uns den Wunsch, eine bessere Version unserer selbst zu werden. Das Gute dabei: Er drängt uns nicht, sondern er gibt uns Zeit. Niemand muss jetzt sofort Ergebnisse erzielen. Daher ist ein Hasen-Jahr nicht berühmt dafür, dass es uns in materieller Hinsicht besonders weiterbringt. Wer aber das Geschenk annimmt, wird das Jahr des Hasen als eine große Bereicherung erleben. Wir entdecken uns selbst neu und schöpfen neue Kraft für das, was noch kommen mag. Auch das ist ein großer Erfolg!

Ihr persönliches chinesisches Mantra 2023 kann Ihnen dabei helfen, die besondere Energie des Hasen-Jahres am besten für sich zu nutzen.

