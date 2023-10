Chinesisches Horoskop 2024: Sternzeichen Schlange

Schlangen brauchen eine*n Partner*in an Ihrer Seite, mit dem/der Sie Pferde stehlen können. Und genau so jemanden ziehen Sie auch in Ihr Leben. Besser kann es im Jahr des Holz-Drachen für die Liebe gar nicht sein. Sie begegnen tollen Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben, die für Sie sorgen, sich um Sie kümmern. Kein Wunder also, dass die Singles unter Ihnen ganz schnell „unter den Hut gebracht werden“.

Aber auch in Partnerschaften lodert das Feuer der Liebe wieder auf. Vor allem in den Monaten August und September, brauchen Sie nicht mehr, als in den Armen Ihres Herzblatts glücklich zu sein.

Die Eigenschaften des Sternzeichens Schlange