Das chinesische Sternzeichen: der Drache

"Platz da, hier komme ich!" Der Drache hat eine gehörige Portion Selbstbewusstsein - und auch ein entsprechend einnehmendes Auftreten. Der Drache bringt in China Glück und dementsprechend sind auch Menschen mit diesem Tierkreiszeichen mit Glück, Reichtum und Macht gesegnet. Sie sollten allerdings aufpassen, dass ihnen das nicht zu sehr zu Kopf steigt.

Der Drache in der Liebe: Der Kavalier, der mit Gitarre und roten Rosen vor dem Fenster seiner Angebeteten steht und ihr heiße Liebesschwüre hoch trällert - das könnte ein Drache-Geborener sein. Er liebt heiß und innig, macht große Versprechungen (an die er sich allerdings später oft nicht mehr erinnern kann) - aber nur so lange, wie die Liebe noch heiß und spannend ist. Ist das Feuer erloschen, sucht er schnell nach einem neuen. Er braucht eine Partnerin, die es versteht, die Liebe in Schwung zu halten. Die idealen Partner für den Drachen sind die Ratte, die Schlange und der Affe.

Der Drache im Beruf: Betritt ein Drache-Geborener den Raum, hat er gleich die volle Aufmerksamkeit. Klar, dass sich so ein Mensch als kleiner Praktikant nicht wohl fühlt. Ein Drache gehört ganz schnell ganz weit hoch auf der Karriereleiter. Dafür arbeitet er auch hart und hat er es geschafft, ist er ein großzügiger, aufrichtiger Chef.

Der Drache und seine Gesundheit: Auch ein Drache hat mal seine Grenzen erreicht, auch wenn er es sich selten eingestehen möchte. Ruhepausen sind das A und O - allein schon, um neue Kraft zu sammeln und danach wieder richtig loszulegen.

Das chinesische Horoskop 2023 für das Sternzeichen Drache