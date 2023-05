Die große Saturn-Chance: Das ist der Weg zum Erfolg!

Dieses Jahr steht unter dem Signum des Saturn. Daher bekommen wir seine Macht an allen Ecken und Enden zu spüren. Wir müssen uns darauf einstellen, mit unseren Grenzen konfrontiert zu werden. Aber: Das wird uns helfen, uns selbst besser zu verstehen und genauer zu spüren, was gerade wichtig ist und was wir besser sein lassen sollten. Saturn hilft uns dabei, Klarheit über unser Leben zu bekommen. Nur müssen wir bereit sein, uns darauf einzulassen. Der Schlüssel dazu ist: Disziplin.

Dort, wo wir auf Grenzen stoßen, müssen wir uns in Geduld üben. So manche Vorstellung, so mancher Wunsch, den wir hegen, wird im Lichte des Saturn Makulatur werden. Das mag uns in einem ersten Augenblick die Laune verderben. Dann aber sollten wir tief durchatmen und tiefer als die Enttäuschung blicken. Dort, wo wir ausgebremst werden, entsteht ein Augenblick des Innehaltens, in dem wir besser wahrnehmen können, worin es uns bisher für den wahren Erfolg gefehlt hat. Es geht darum, sich selbstkritisch zu hinterfragen, sich selbst zu überwinden – und dann mutig und selbstbewusst voranzuschreiten.

Saturn im Transit zum Geburtssaturn: Der Wegweiser für unser Leben

In der 26. Kalenderwoche 2021 gesellt sich zu Saturn auch noch Mars in Opposition dazu. Das ist der perfekte Moment, um seine Kräfte neu zu kalibrieren, sich neu zu sortieren, um dann umso entschlossener voranzugehen. Aus den Begrenzungen des Saturn kann eine neue, bessere Zukunft entstehen.

Jedes Sternzeichen geht anders mit Begrenzungen um. Wenn sich uns auf unserem Wege Hürden und Hindernisse entgegenstellen, dann marschieren die einen siegessicher darauf zu, sehen als es Herausfoderung; andere erschrecken sich und ziehen sich zurück. Wieder andere fühlen sich gar nicht bemüßigt, etwas zu unternehmen – für sie sind Grenzen dazu da, eingehalten zu werden. Im Grunde geht es um die Frage: Wie bereit bin ich, meine Grenzen zu erforschen und sie im Zweifel auch infrage zu stellen? In diesem Jahr des Saturn eine wichtige Frage, wenn es darum geht, Erfolg in das Leben einzuladen. Lesen Sie nun, wie jedes Sternzeichen Hindernisse überwinden kann.

Artikelbild und Social Media: iStock/guvendemir & iStock/cidepix