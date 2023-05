Das Aura-Horoskop für den Krebs

Krebse besitzen zwar genauso eine Ausstrahlung wie alle anderen Menschen, aber sie zeigen sich nicht gerne damit. Lieber bleiben Sie in Deckung und überlassen anderen das Feld. Dabei ist Ihre Aura von einer besonders feinen Art. In Ihrer Gegenwart fühlen sich Menschen oft gleich wie zu Hause. Sie umgibt ein Feld von Geborgenheit. Doch das ist Ihnen in vielen Fällen gar nicht recht. Sie wollen in Ihrer Ruhe nicht gestört werden. Unter dieser Konstellation werden Sie jedoch herausgefordert, Ihr Schneckenhaus zu verlassen. Geben Sie sich einen Ruck! Es gibt Menschen, die brauchen jetzt Ihre Nähe.

Ihr Aura-Mantra: Ich bin bereit, Menschen in meinen Kreis eintreten zu lassen. Meine Aura darf heilsam sein für andere.

Artikelbild und Social Media: Collage mit iStock/DisobeyArt und Redaktion Astrowoche.de