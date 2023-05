Das Chancen-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann

Sie sind einer jener Einzelgänger, die dem Glück aus dem Weg gehen. Weil Sie mit sich selbst zufrieden sind und niemanden brauchen. Die Venus und die Sonne in einem beflügelnden, aufbauenden Sextil werden Sie mit den Menschen zusammenbringen, zu denen Sie bislang eine gewisse Distanz hielten. Vielleicht sogar so nahe mit einem einzigen Menschen verbinden, wie es Ihnen oft schon Angst gemacht hat.

Ihre zweite Chance: Sie müssen sich mit dem Gedanken abfinden, dass Ihr Glück, Ihre Chance auch in einer Verbindung, einer innigen, liebevollen Verbindung zu einem Menschen liegen kann, die jetzt Venus stiften wird. Alles ist möglich, die große Liebe, der Aufstieg im Job. Das Geschäft, die Idee, die Ihr Leben radikal verändern kann. Was sich verändert hat, werden Sie selbst spüren. Mit Ihrem Witz, Ihrer originellen Art können Sie große Gesellschaften unterhalten. Das ist man gewohnt von Ihnen. Aber jetzt wirken Sie so verbindlich, so herzlich dabei. Genau das ist Ihr Erfolgsweg.

Was muss ich tun für mein Glück? Öffnen Sie sich, lassen Sie die Menschen näher an sich heran. Jupiter wird Ihnen eine glückliche Fügung schicken, bei der Sie die richtigen, wichtigen Sponsoren Ihrer Ideen treffen werden. Sie müssen nur offen sein, im Job, beim Geld und auch in der Liebe.

