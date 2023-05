Das Chancen-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge

Die Konjunktion zwischen Venus und der Sonne steht in einem wunderschönen, aufbauenden Sextil zu Ihnen. Der starke Einfluss dieser Allianz macht aus Ihnen einen wahren Meister des Worts, einen Zauberer des Charmes. Sie blühen auf, gelangen zur Höchstform, werden überzeugen, faszinieren jeden, in Grund und Boden reden. Egal, was Sie tun, es ist Ihre Stunde!

Ihre zweite Chance: Hinter Ihnen steht auch noch Jupiter, der Ihnen durch eine glückliche Fügung die Gelegenheit geben wird, vor den richtigen, wichtigen Menschen zu stehen, die Sie überzeugen müssen. Hören Sie endlich auf zu zweifeln. Das ist der Fluch Ihres Lebens. Was bislang Ihr großer Traum, Ihr heimlicher Wunsch war, muss jetzt Ihr Ziel sein.

Was muss ich für mein Glück tun? Entdecken Sie sich selbst wieder. Sie ließen sich von Widerständen einschüchtern, haben wegen ein paar Rückschlägen Träume begraben, als Illusionen abgetan. Das sind die Fehler der Vergangenheit. Nutzen Sie jetzt Ihre Überzeugungskraft, Ihren klugen Kopf, die Macht Ihres Worts, um Ihre Wünsche durchzusetzen. Sie brauchen keine Hilfe. Sie tragen Ihr Erfolgsgeheimnis in sich. Sie müssen es nur aktivieren.

