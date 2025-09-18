Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Ratte

Mit klarem Kopf und viel Elan packen Sie Ihre Aufgaben an, besonders wenn es ums Planen und Organisieren geht. Kreative Ideen sprudeln nur so aus Ihnen heraus, und Ihre Konzepte überzeugen auf ganzer Linie. Ihr Einsatz bleibt nicht unbemerkt, und Sie erhalten ein großes Lob. Achten Sie jedoch darauf, größere Ausgaben zu vermeiden – Ihr Kontostand wird es Ihnen zum Monatsende danken.