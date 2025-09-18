Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Ratte
Wie geht es dem Sternzeichen Ratte im Monat Oktober? Das erfahren Sie im chinesischen Monatshoroskop.
Liebe
Die Herbstzeit bringt Sie in Kuschelstimmung und Sie machen es sich gern in romantischer Atmosphäre gemütlich, liebe Ratte. Kerzenschein, gemütliche Kissen und Herbstdeko sind für Sie ein Muss und am liebsten genießen Sie die Zeit mit einem Lieblingsmenschen.
Beruf
Mit klarem Kopf und viel Elan packen Sie Ihre Aufgaben an, besonders wenn es ums Planen und Organisieren geht. Kreative Ideen sprudeln nur so aus Ihnen heraus, und Ihre Konzepte überzeugen auf ganzer Linie. Ihr Einsatz bleibt nicht unbemerkt, und Sie erhalten ein großes Lob. Achten Sie jedoch darauf, größere Ausgaben zu vermeiden – Ihr Kontostand wird es Ihnen zum Monatsende danken.
Gesundheit
Das private Glück verleiht Ihnen Flügel und schenkt Ihnen ein starkes Immunsystem. Bewegung fällt Ihnen jetzt besonders leicht, denn Sie sind voller Energie und Tatendrang. Vielleicht reizt Sie ja eine neue Sportart? Probieren Sie einfach etwas aus.
