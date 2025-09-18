Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Büffel
Welche Tendenzen bringt der Oktober für den Büffel? Lesen Sie es jetzt im chinesischen Monatshoroskop.
Liebe
Sie haben keine Lust auf den Oktober und das immer kältere Wetter. Dementsprechend ist auch Ihre Laune, denn Sie sind reizbarer und patzig. Passen Sie auf, eine potenzielle Liebe nicht zu vergraulen. Zum Glück gibt es jedoch liebe Menschen an Ihrer Seite, die Ihnen mit Herzlichkeit und Humor schnell wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern, vorausgesetzt, Sie lassen es zu.
Beruf
Im Job werden Ihre Fähigkeiten endlich gesehen und frühere Anstrengungen zahlen sich jetzt aus. Zeigen Sie ruhig ein wenig Stolz, wenn Ihnen eine Beförderung oder ein Bonus angeboten wird – Sie haben es verdient! Auch Ihre Beliebtheit wächst, und es könnten sich sogar echte Freundschaften entwickeln.
Gesundheit
Im Oktober neigen Büffel dazu, sich zu Hause einzukuscheln und das Sofa selten zu verlassen. Doch Ihr Körper und Geist sehnen sich nach frischer Luft und Bewegung. Gönnen Sie sich regelmäßige Spaziergänge durch die herbstliche Natur – das hebt die Stimmung und tut Ihrer Gesundheit spürbar gut!
