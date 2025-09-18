Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Büffel

Sie haben keine Lust auf den Oktober und das immer kältere Wetter. Dementsprechend ist auch Ihre Laune, denn Sie sind reizbarer und patzig. Passen Sie auf, eine potenzielle Liebe nicht zu vergraulen. Zum Glück gibt es jedoch liebe Menschen an Ihrer Seite, die Ihnen mit Herzlichkeit und Humor schnell wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern, vorausgesetzt, Sie lassen es zu.