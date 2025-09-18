Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Schwein
Das chinesische Monatshoroskop für das Schwein verrät: Im Oktober erwarten Sie neue Impulse und Glück.
Liebe
Liebes Schwein, bei Ihnen bringt der Oktober frischen Wind ins Liebesleben. Eine überraschende Begegnung weckt neue Gefühle und sorgt für prickelnde Momente. Lassen Sie sich darauf ein und genießen Sie die Nähe zu Ihrem Partner, Ihrer Partnerin in vollen Zügen.
Beruf
Im Job läuft es derzeit rund für Schweine-Geborene. Projekte gelingen Ihnen mühelos und auch größere Anschaffungen oder Investitionen stehen unter einem guten Stern. Jetzt können Sie sich ruhig etwas gönnen.
Gesundheit
Der Herbst bringt kühlere Temperaturen, die Ihnen zu schaffen machen können. Stärken Sie Ihr Immunsystem mit ausreichend Vitaminen und Mineralstoffen, um gesund und fit durch die ersten kalten Tage zu kommen.
