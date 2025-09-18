Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Hund
Das chinesische Monatshoroskop zeigt: Im Oktober stehen für Hunde-Geborene emotionale und körperliche Herausforderungen an.
Liebe
Im Oktober könnten Hunde-Geborene in ein kleines Gefühlschaos geraten. Zweifel an den eigenen Emotionen oder gar das Interesse an einer anderen Person sorgen für innere Unruhe. Doch keine Sorge, Ihre Loyalität und Ihr feines Gespür zeigen Ihnen am Ende den richtigen Weg.
Beruf
Im Job warten einige Herausforderungen, die an Ihren Kräften zehren. Mit kluger Planung und der Unterstützung Ihrer Kolleg*innen meistern Sie jedoch auch diese Phase. Am Monatsende dürfen Sie sich auf eine wohlverdiente Atempause freuen.
Gesundheit
Etwas Unruhe und Müdigkeit begleiten Sie durch den Herbst. Umso wichtiger ist es jetzt, sich ausreichend mit Vitaminen zu versorgen und dem eigenen Wohlbefinden Priorität zu geben. Passen Sie gut auf sich auf, kleine Verwöhnmomente tun Ihnen jetzt besonders gut.
