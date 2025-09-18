Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Hahn

Der Hahn ist im Oktober etwas unruhig und sehnt sich besonders nach Geborgenheit. Umso wichtiger ist es jetzt, daheim für eine Wohlfühlatmosphäre zu sorgen, etwa mit angenehmen Düften oder kleinen Verwöhnmomenten. Wer sich selbst Gutes tut, strahlt das auch aus und kann seinen Partner zu liebevollen Gesten inspirieren. Vielleicht eine entspannende Massage oder zärtliche Streicheleinheiten?