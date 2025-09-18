Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Hahn
Lesen Sie im chinesischen Monatshoroskop, wie der Oktober für den Hahn wird.
Liebe
Der Hahn ist im Oktober etwas unruhig und sehnt sich besonders nach Geborgenheit. Umso wichtiger ist es jetzt, daheim für eine Wohlfühlatmosphäre zu sorgen, etwa mit angenehmen Düften oder kleinen Verwöhnmomenten. Wer sich selbst Gutes tut, strahlt das auch aus und kann seinen Partner zu liebevollen Gesten inspirieren. Vielleicht eine entspannende Massage oder zärtliche Streicheleinheiten?
Beruf
Im Job ist es für den Hahn an der Zeit, selbstbewusst aufzutreten. Wer das Gefühl hat, zu wenig für seine Leistung zu bekommen, sollte nicht zögern und das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen. Schließlich erbringen Sie wertvolle Arbeit und das darf sich ruhig auch im Gehalt widerspiegeln.
Gesundheit
Die nasskalte Jahreszeit macht Ihnen schwer zu schaffen. Um sich rundum wohlzufühlen, sollten Sie Ihrem Zuhause jetzt besondere Aufmerksamkeit schenken. Gönnen Sie sich kleine Auszeiten, hören Sie auf Ihre Bedürfnisse und schenken Sie sich selbst etwas mehr Fürsorge, das stärkt Körper und Seele.
