Chinesisches Monatshoroskop

Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Hahn

Kimberly Harfst - Foto: kimberly-harfst-autorenprofil
Kimberly Harfst, Online-Redakteurin für Astrologie-Themen
Aus der Serie: Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im goldenen Herbst!

Lesen Sie im chinesischen Monatshoroskop, wie der Oktober für den Hahn wird.

Das Sternzeichen Hahn umgeben von buntem Herbstlaub im Wald
Foto: Collage mit Smileus/iStock und Astrowoche.de
Liebe

Der Hahn ist im Oktober etwas unruhig und sehnt sich besonders nach Geborgenheit. Umso wichtiger ist es jetzt, daheim für eine Wohlfühlatmosphäre zu sorgen, etwa mit angenehmen Düften oder kleinen Verwöhnmomenten. Wer sich selbst Gutes tut, strahlt das auch aus und kann seinen Partner zu liebevollen Gesten inspirieren. Vielleicht eine entspannende Massage oder zärtliche Streicheleinheiten?

Beruf

Im Job ist es für den Hahn an der Zeit, selbstbewusst aufzutreten. Wer das Gefühl hat, zu wenig für seine Leistung zu bekommen, sollte nicht zögern und das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen. Schließlich erbringen Sie wertvolle Arbeit und das darf sich ruhig auch im Gehalt widerspiegeln.

Gesundheit

Die nasskalte Jahreszeit macht Ihnen schwer zu schaffen. Um sich rundum wohlzufühlen, sollten Sie Ihrem Zuhause jetzt besondere Aufmerksamkeit schenken. Gönnen Sie sich kleine Auszeiten, hören Sie auf Ihre Bedürfnisse und schenken Sie sich selbst etwas mehr Fürsorge, das stärkt Körper und Seele.

Artikelbild und Social Media: Collage mit Smileus/iStock und Astrowoche.de

