Chinesisches Monatshoroskop

Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Hund

Aus der Serie: Das chinesische Monatshoroskop im September 2025: Ihre Chancen für Liebe, Beruf und Gesundheit

Wie gestaltet sich Ihr Leben im September, lieber Hund? Die Antwort kennt Ihr chinesisches Monatshoroskop.

12 / 13
Das Sternzeichen Hund vor einer Berglandschaft
Liebe

Lieber Hund, Ihre Beziehung basiert inzwischen auf einem stabilen Fundament und jetzt gilt es, dieses zu bewahren und darauf aufzubauen. Gemeinsame Auszeiten und regelmäßige Gespräche sind wichtig, denn sie erhalten die Nähe und sorgen für Leichtigkeit. Als Single sehnen Sie sich besonders nach geselligen Momenten im Freundeskreis. Zögern Sie nicht, sich zu melden und ein Treffen zu organisieren, gemeinsame Erlebnisse tun Ihnen richtig gut.

Beruf

Beruflich haben Sie ein hohes Niveau erreicht. Jetzt gilt es, diesen Erfolg mit Umsicht und Beständigkeit zu festigen, anstatt sich ständig direkt um das nächste Ziel zu kümmern. Ihre finanzielle Lage könnte besser aussehen, wenn Sie Impulskäufe kontrollieren.

Gesundheit

Ihr Körper sehnt sich nach mehr Ruhe und das spüren Sie deutlich. Gönnen Sie sich bewusst Pausen, entspannen Sie sich an einem See oder beim Ausführen Ihrer Hobbys. Das haben Sie sich verdient!

