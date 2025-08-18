Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Hahn
Lesen Sie, welche Chancen und Veränderungen der September laut chinesischem Monatshoroskop für Sie bereithält, lieber Hahn.
Liebe
Vielleicht entwickelt sich aus einer lockeren Bekanntschaft etwas Festes, oder Sie wagen gemeinsam mit Ihrem Schatz den nächsten Schritt? Die Sterne begünstigen Veränderungen und bestärken Sie. Bei Herzensangelegenheiten dürfen Sie sich ruhig auch den Rat guter Freund*innen anhören, diese kennen Sie gut und geben wichtige Hinweise.
Beruf
Lieber Hahn, beruflich eröffnen sich im September 2025 neue Perspektiven. Ob eine Beförderung, ein Jobwechsel oder ein plötzlicher Geldsegen, es kommt zu bedeutenden Weichenstellungen. Nehmen Sie sich Zeit, alle Optionen sorgfältig zu prüfen, und tauschen Sie sich mit erfahrenen Vertrauten aus.
Gesundheit
Der Alltag fordert Sie im September besonders heraus und kostet viel Kraft. Scheuen Sie sich nicht, das Tempo zu drosseln und auch einmal eine Verabredung abzusagen, wenn Ihnen nach Ruhe ist. Denken Sie daran, dass Ihr Wohlbefinden Vorrang hat.
