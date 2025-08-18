Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Schwein
Erfahren Sie, wo und wie Sie Ihr Glück in diesem September genießen können, liebes Schwein.
Liebe
Ihr Charme und Ihre Lebensfreude sorgen für bewundernde Blicke. Doch Vorsicht, Ihr Erfolg könnte Sie etwas überheblich machen. Bleiben Sie offen für die Gefühle und Bedürfnisse Ihres Herzblatts oder potenzieller Bekanntschaften. Wer auf Augenhöhe bleibt, stärkt die Verbindung und fühlt sich weniger allein.
Beruf
Beruflich läuft alles bestens. Sie meistern die unterschiedlichsten Herausforderungen spielend leicht und dürfen Ihre Erfolge genießen. Dennoch zahlt es sich aus, bescheiden zu bleiben und auch die Leistungen anderer anzuerkennen. Ein faires Miteinander schafft ein gutes Arbeitsklima und öffnet die Türen für zukünftige Erfolge.
Gesundheit
Ihre lockere Art tut Ihnen gut und sorgt für innere Ausgeglichenheit. Dennoch könnten Sie sich gegen Monatsende plötzlich allein fühlen. Gönnen Sie sich bewusst mehr Zeit für Ihre Freundschaften und die Familie. Gemeinsames Lachen und wertschätzende Gespräche lassen Einsamkeit gar nicht erst aufkommen.
